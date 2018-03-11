В Норвегии завершились международные учения с участием 7,4 тыс. военных

ОСЛО, 11 марта. /ТАСС/. Семидневные международные учения "Объединенный северный олень - 2018" (Joint Reindeer 2018) завершились в воскресенье в норвежском Заполярье. Как сообщает сайт минобороны скандинавского королевства, в общей сложности в маневрах приняли участие порядка семи тысяч норвежских военных, 350 морских пехотинцев из США и Нидерландов, а также представители Вооруженных сил Великобритании.

Учения проходили на территории заполярной губернии Тромс примерно в 500 км от границ с РФ. В них были задействованы танки, вертолеты, а также средства радиоэлектронной борьбы, в связи с чем было распространено предупреждение о возможных сбоях в работе гражданских приборов GPS-навигации.

В ВС отмечают, что состоявшиеся учения были генеральной репетицией крупномасштабных маневров НАТО "Единый трезубец - 2018" (Trident Juncture) с участием 35 тыс. человек, которые Норвегия будет принимать с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Одной из основных задач стала отработка совместных действий норвежцев и их союзников по НАТО.

"Со стороны союзников наблюдается растущий интерес к осуществлению учений в Норвегии, что для нас - хорошая новость, - говорится в заявлении министра обороны королевства Франка Бакке-Енсена. - Делать упор на проведении учений, чтобы союзники могли тренироваться вместе с норвежскими силами, где бы они ни находились, было одним из важных пунктов [принятого в 2016 году] долгосрочного плана развития Вооруженных сил страны. Проведение совместных учений необходимо для укрепления обороноспособности Норвегии".

Глава ведомства также подчеркнул, что в случае гипотетического конфликта "Норвегия будет полностью зависеть от поддержки со стороны НАТО, и поэтому возможность лучше узнать норвежские условия и норвежских солдат даст преимущество тем, кто придет к нам на помощь".