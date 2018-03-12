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Имя жены японского премьера вычеркнули из документов о земельной сделке

Международная панорама
12 марта, 6:30 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, марта. /ТАСС

Из документов также убрали упоминания об "исключительном характере" такой продажи, а также имена ряда политических деятелей

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ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Имя жены премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акиэ Абэ - было убрано из документов о продаже по заниженной цене государственной земли компании, имевшей отношение к семье главы правительства. Как передает информационное агентство Kyodo, об этом сообщили в понедельник представители министерства финансов, которые признались в фальсификации 14 документов по этой сделке. Из них, в частности, были вычеркнуты упоминания об "исключительном характере" этой продажи, а также имена ряда влиятельных политических деятелей и супруги премьера.

Министерство финансов, оформлявшее эту сделку, в течение долгого времени пыталось отрицать факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела в частности газета Asahi. Оппозиция в течение длительного времени бойкотировала дебаты в парламенте, требуя признания факта фальсификации. Она также остро ставит вопрос об отставке вице-премьера, министра финансов Таро Асо и о личной ответственности главы правительства Синдзо Абэ.

В пятницу из-за этого скандала ушел в отставку глава налогового управления страны Нобухиса Сагава, который признался, что давал ложные показания в парламенте. Он утверждал, что не вел переговоров о подозрительной земельной сделке в тот период, когда занимал высокий пост в министерстве финансов. Позднее оппозиция выступила с утверждением, что такие переговоры имели место, а документы, фиксировавшие встречу, были подделаны.

Эта отставка нанесла удар по премьеру Абэ и вице-премьеру Асо, которые долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления.

Находящаяся в центре скандала образовательная компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после возникновения скандала.

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Персоны
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