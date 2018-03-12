NYT: администрация Трампа завершает подготовку плана ближневосточного урегулирования

ТАСС, 12 марта. Администрация президента США Дональда Трампа находится на финальной стадии подготовки плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на заявления трех неназванных американских высокопоставленных госчиновников.

Согласно ее данным, в скором времени план будет представлен Трампом. Главной проблемой презентации плана является, по сведениям издания, его подача, которая - как этого стремятся добиться в Белом доме - позволила бы хотя бы на первом этапе предотвратить появление заявлений о "мертворожденном ребенке". Палестинцы, как напомнила газета, до сих пор не могут простить Трампу его решения о признании Иерусалима столицей Израиля и игнорируют усилия Вашингтона по их возврату за стол переговоров. В администрации, пишет The New York Times, надеются, что представлением упомянутого плана ей удастся надавить на палестинцев, чтобы сделать их более восприимчивыми к идее возобновления палестино-израильского диалога.

Еще одним осложняющим фактором в этом контексте является, как отмечает газета, ситуация в самом Израиле, где премьер-министр Биньямин Нетаньяху привлечен к расследованию коррупционных дел, чреватых выдвижением обвинений в его адрес. С учетом такой перспективы он может объявить о проведении в стране досрочных выборов в надежде на укрепление своих позиций. Эти "юридические проблемы", как полагают аналитики, сделают его еще менее склонным к поиску компромисса с палестинцами, так как любые его уступки лишат его поддержки со стороны правых.

"Тем не менее, возросшая активность в Белом доме позволяет предположить, что, несмотря на эти политические пертурбации, Трамп вскоре представит подробный план, который, по словам одного из его советников, должен будет помочь израильтянам и палестинцам преодолеть сложности на пути к достижению соглашения", - говорится в статье. По словам упомянутых госчиновников, ближневосточный план Трампа не содержит руководящих принципов и предоставляет сторонам возможность самим наполнить его деталями. "План, к примеру, не будет призывать - в качестве одной из своих целей - к урегулированию на основе создания двух государств, хотя и пропишет возможности создания двух государств, - пишет издание. - Не будет он призывать и к "честному и справедливому решению" для палестинских беженцев, хотя и предложит шаги к урегулированию проблемы беженцев".

По словам помощников Трампа, на которых ссылается газета, подготовленный в Белом доме "многостраничный документ" предложит палестинцам и израильтянам решения по всем основным проблемам, которые (решения) будут позитивно или негативно восприняты сторонами. Правительство США в последние пару месяцев неоднократно говорило о том, что готовит новые предложения, нацеленные на окончательное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН в феврале провел открытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке с участием президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Он заявил, что мирное урегулирование палестино-израильского конфликта зашло в тупик из-за одностороннего решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. В свою очередь постпред США при ООН Никки Хейли в своем выступлении в СБ ООН предложила палестинскому лидеру забыть об этом шаге Вашингтона и вместе добиваться урегулирования конфликта на основе компромисса.