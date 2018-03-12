Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС выделил дополнительно €50 млн помощи Ливии для борьбы с миграционным кризисом

Международная панорама
12 марта, 15:06 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 12, марта. /ТАСС

Средства пойдут на улучшение жизненных условий жителей в нескольких регионах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз выделил дополнительно €50 млн Ливии для борьбы с миграционным кризисом.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"ЕС увеличивает свою помощь Ливии, чтобы расширить доступ к базовым и социальным службам для мигрантов и ливийцев. Новая программа объемом в €50 млн, нацеленная на улучшение жизненных условий уязвимых жителей в ключевых округах, была принята в рамках Европейского чрезвычайного фонда для Африки", - говорится в заявлении ЕК.

Деньги будут направлены на помощь мигрантам, беженцам и внутренне перемещенным лицам. Как отмечается в документе ЕК, средства помогут получить доступ к здравоохранению, образованию, воде и санитарным услугам.

Помощь ЕС Ливии является одним из приоритетов Брюсселя в борьбе с миграционным кризисом. Так, в прошлом году лидеры ЕС определили ряд приоритетных направлений, по которым сообщество усилило поддержку. Речь идет об обучении сотрудников ливийской береговой охраны, дальнейших усилиях по прекращению деятельности перевозчиков нелегальных мигрантов, поддержке развития местных сообществ.

Кроме того, страны Евросоюза поддерживают работы по улучшению условий размещения в пунктах приема беженцев, углублению информационной кампании для мигрантов, сокращению давления на наземные границы страны, активизацию диалога Ливии с соседними государствами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Ливия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"
2
Могерини: ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма
3
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
4
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
5
Украина обвинила главу и судей КС РФ в посягательстве на ее территориальную целостность
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
На Украине проводятся массовые обыски в связи с "антиукраинскими акциями"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама