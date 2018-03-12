Комитет Рады разрешил арест депутата-оппозиционера, экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Комитет по вопросам регламента Верховной рады дал разрешение на привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест депутата фракции "Оппозиционного блока", бывшего главы компании "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

"Комитет единогласно проголосовал за привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина", - сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко 16 февраля направил в Раду запрос на снятие с Бакулина депутатской неприкосновенности для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе по статьям "Создание организованной преступной группировки" и "Хищение государственных средств". Дело связано с так называемыми вышками Бойко. Оно касается закупок по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

После сегодняшнего заседания комитета Луценко выразил надежду, что Рада во вторник, 13 марта, поддержит его представления и проголосует за привлечение Бакулина к ответственности. Выступая перед парламентариями, генпрокурор призвал экс-главу "Нафтогаза" пойти на сделку со следствием. Сам Бакулин на заседании комитета отсутствовал.

Бакулин был главой НАК "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года его задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. Позже Печерский районный суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен ($378 тыс.).