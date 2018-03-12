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Силы обороны Эстонии обвинили российский самолет в нарушении границы

Международная панорама
12 марта, 18:56 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 12, марта. /ТАСС

По утверждению Главного штаба Сил обороны этой республики, инцидент произошел в районе острова Вайндлоо

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ТАЛЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Российский самолет нарушил в понедельник воздушную границу Эстонии. С таким утверждением выступил Главный штаб Сил обороны этой республики.

Как сообщило ведомство информагентству BNS, принадлежащий РФ самолет Ил-76 в понедельник около 12:00 (13:00 мск) вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. По версии Главного штаба, транспондер самолета был включен, экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план.

МИД Эстонии в понедельник вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему ноту, указано в сообщении.

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