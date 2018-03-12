Силы обороны Эстонии обвинили российский самолет в нарушении границы

ТАЛЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Российский самолет нарушил в понедельник воздушную границу Эстонии. С таким утверждением выступил Главный штаб Сил обороны этой республики.

Как сообщило ведомство информагентству BNS, принадлежащий РФ самолет Ил-76 в понедельник около 12:00 (13:00 мск) вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. По версии Главного штаба, транспондер самолета был включен, экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план.

МИД Эстонии в понедельник вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему ноту, указано в сообщении.