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Глава Европарламента призвал срочно установить перемирие в Сирии согласно резолюции 2401

Международная панорама
12 марта, 20:36 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, марта. /ТАСС

Антонио Таяни отметил, что все меры "должны проводиться в рамках Женевского процесса"

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ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН 2401 об установлении перемирия в Сирии должна быть выполнена безотлагательно. С таким призывом выступил в понедельник председатель Европейского парламента Антонио Таяни, открывая пленарную сессию собрания в Страсбурге.

"Никакие отдельно взятые интересы не могут оправдать этнические чистки, варварство, массовые убийства невинных людей. От вашего имени и от лица всей институции я хочу выступить с официальным призывом к немедленному выполнению резолюции Совета Безопасности [по Сирии]", - сказал он, обращаясь к европейским парламентариям.

Как подчеркнул Таяни, в Сирии сейчас "существует безотлагательная потребность в прочном перемирии". "Гражданское население должно получить защиту, раненые и больные должны быть эвакуированы, целью должно стать обеспечение безопасности", - сказал Таяни.

Он особо отметил, что все эти меры "должны проводиться в рамках Женевского процесса". "Все должны принять меры к тому, чтобы эта трагедия закончилась", - указал политик.

Совет Безопасности ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием прекратить боевые действия на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ).

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Таяни, Антонио
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