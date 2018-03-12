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Трамп совершит в апреле первое турне в Латинскую Америку

Международная панорама
12 марта, 23:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Президент США посетит Перу и Колумбию

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершит в апреле первое турне в Латинскую Америку. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент посетит Перу и Колумбию. Это будет его первая поездка в Латинскую Америку. Он примет участие в Саммите Америк, который пройдет в перуанской столице Лиме (13-14 апреля). У президента там состоится серия двусторонних и многосторонних встреч", - отметила она.

"Эта поездка подчеркивает решимость президента углубить наши исторические связи с партнерами в регионе и совместную приверженность обеспечению там безопасности, - указала Сандерс. - Президент с нетерпением ожидает встречи с теми, кто разделяет наши ценности и верит в то, что безопасное и процветающее будущее основывается на демократии, справедливой и взаимовыгодной торговле, а также хорошо охраняемых границах".

Саммиты Америк - это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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