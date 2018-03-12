ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп совершит в апреле первое турне в Латинскую Америку. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент посетит Перу и Колумбию. Это будет его первая поездка в Латинскую Америку. Он примет участие в Саммите Америк, который пройдет в перуанской столице Лиме (13-14 апреля). У президента там состоится серия двусторонних и многосторонних встреч", - отметила она.

"Эта поездка подчеркивает решимость президента углубить наши исторические связи с партнерами в регионе и совместную приверженность обеспечению там безопасности, - указала Сандерс. - Президент с нетерпением ожидает встречи с теми, кто разделяет наши ценности и верит в то, что безопасное и процветающее будущее основывается на демократии, справедливой и взаимовыгодной торговле, а также хорошо охраняемых границах".

Саммиты Америк - это встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран.