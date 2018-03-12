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США созывают в Иордании встречу о зоне деэскалации на юго-западе Сирии

Международная панорама
12 марта, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Госдепартамент обеспокоен сообщениями об ударах на юго-западе Сирии

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. США решили созвать встречу в Иордании, чтобы обсудить функционирование зоны деэскалации на юго-западе Сирии и ситуацию в этом регионе. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в понедельник Госдепартамент.

По его данным, во внешнеполитическом ведомстве крайне обеспокоены сообщениями об ударах на юго-западе Сирии. Если эта информация верна, это явное нарушение режима прекращения огня на юго-западе со стороны правительственных войск, отмечают в Госдепартаменте.

"Мы призываем все силы, действующие в юго-западной зоне деэскалации, не предпринимать действия, которые поставят под угрозу прекращение огня и затруднят сотрудничество в будущем, - говорится в заявлении, которое цитирует Reuters. - Мы созвали срочную встречу в Иордании, чтобы рассмотреть ситуацию на юго-западе Сирии и обеспечить работу зоны деэскалации, в переговорах об организации которой Соединенные Штаты принимали участие".

Госдепартамент пока не предоставил ТАСС оригинал заявления.

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.

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