СМИ: боевики взорвали мечеть на севере Ирака

ТАСС, 13 марта. Боевики взорвали мечеть в северной иракской провинции Салах-эд-Дин. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Sumaria со ссылкой источник в службе безопасности провинции.

По его информации, инцидент произошел в ночь на вторник в одном из населенных пунктов, расположенных на шоссе Киркук - Тикрит. В результате взрыва зданию мечети нанесен ущерб, пострадавших нет.

Полиция оцепила место происшествия и начала расследование обстоятельств. Как сообщает телеканал, теракт могли осуществить члены террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.