Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН ожидает во вторник эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты

Международная панорама
13 марта, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Координатор организации по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари сообщил, что, в частности, речь идет о больных людях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. ООН ожидает, что во вторник состоится эвакуация мирных жителей из пригорода Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил агентству Reuters координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари.

"Мы ожидаем сегодня эвакуацию мирных жителей, в том числе больных", - сказал Али аз-Заатари.

В пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни гуманитарные паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также боевики силой удерживают население в Восточной Гуте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама