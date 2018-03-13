ООН ожидает во вторник эвакуацию мирных жителей из Восточной Гуты

ТАСС, 13 марта. ООН ожидает, что во вторник состоится эвакуация мирных жителей из пригорода Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил агентству Reuters координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии Али аз-Заатари.

"Мы ожидаем сегодня эвакуацию мирных жителей, в том числе больных", - сказал Али аз-Заатари.

В пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 15:00 мск). В первые дни гуманитарные паузы были сорваны боевиками, террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход мирных жителей. Также боевики силой удерживают население в Восточной Гуте.