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Figaro: в Испании конфисковали имущество дяди Башара Асада на сумму более €600 млн

Международная панорама
13 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Издание отмечает, что речь идет об отелях, ресторанах и предприятиях, связанными с предметами роскоши

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ТАСС, 13 марта. Таможня Франции совместно с испанскими коллегами конфисковала имущество дяди действующего президента Сирии Башара Асада на сумму более €600 млн на территории Испании. Об этом во вторник пишет газета Le Figaro.

По ее данным, "ориентировочно 503 объекта недвижимости стоимостью около €600 млн, которые принадлежали Рифату Асаду или его ближайшему окружению, были конфискованы в Марбелье (город в испанской Андалусии - прим. ТАСС)". Издание отмечает, что речь идет об отелях, ресторанах и предприятиях, связанными с предметами роскоши.

В апреле прошлого года Национальная судебная коллегия Испании начала расследование в отношении экс-вице-президента Сирии Рифата Асада по подозрению в отмывании средств в пиренейском королевстве. Властями были заблокированы счета 16 человек и 76 юридических лиц, связанных с родственником сирийского президента, а также проведены обыски на объектах недвижимости в Марбелье и Пуэрто Банус.

Во Франции же в марте 2017 года по итогам расследования по обвинению в хищении государственных средств и отмывании по предварительному сговору средств, полученных в результате грубого нарушения налогового законодательства, также был наложен арест на два особняка, принадлежащих Рифату Асаду и находящихся в фешенебельном 16-м округе Парижа. Сам Рифат Асад все обвинения отрицал. На допросах он заявил, что "все средства (порядка €15 млн) были перечислены ему в начале 1980-х годов Абдаллой Аравийским (наследным принцем и будущим королем (2005-2015) Саудовской Аравии) для поддержки его политической борьбы против брата" и экс-президента САР Хафеза Асада.

Рифат Асад - родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая окончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе.

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