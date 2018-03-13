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Савченко вернется в Киев 16 марта и обещает явиться на допрос в СБУ

Международная панорама
13 марта, 16:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, марта. /ТАСС

Депутат украинского парламента сообщила, что она не получала официальной повестки о вызове на допрос

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КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Надежда Савченко, которую Служба безопасности Украины вызвала на допрос по делу руководителя общественной организации "Центр освобождения пленных" Владимира Рубана, вернется в Киев 16 марта после завершения командировки в Страсбург. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ее окружении.

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"Она находится в командировке, оформленной официально. В Киев вернется 16 марта. Позицию о допросе в СБУ Савченко четко изложила", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее во вторник Савченко пообещала прибыть на допрос после того, как ей лично вручат повестку. "Официальной повестки о вызове на допрос меня как свидетеля в деле Рубана лично я не получала <...> Прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в СБУ, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок я прибуду на допрос", - написала в она в письме на имя главы спецслужбы Василия Грицака, разместив в Facebook фотокопию документа.

По словам Савченко, она с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС". О том, что депутат вызвана 13 и 15 марта на допросы в СБУ по делу Рубана, сообщил в понедельник генпрокурор Юрий Луценко.

Сотрудники СБУ 8 марта задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко. Суд арестовал Рубана на два месяца. Савченко заявила, что готова поручиться за него.

Савченко несколько раз посещала неподконтрольные территории Киеву в Донбассе по вопросу обмена пленными. В этих поездках ее сопровождал Рубан. В Киеве это вызвало тогда неоднозначную реакцию, поездки в Донбасс назвали частной инициативой. В начале 2017 года СБУ запретила Рубану посещать провозглашенные республики на востоке страны. Все переговоры по обмену пленными продолжались исключительно в рамках Контактной группы, как и предусмотрено минскими соглашениями.

Дело Савченко в РФ

Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она вернулась в Киев.

Политическая карьера Савченко

Савченко ранее состояла в рядах "Батькивщины" и по ее спискам прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, а 15 декабря была исключено из ее состава. Затем Рада исключила ее и из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны после поездок Савченко в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Савченко не пожелала расставаться с политической карьерой и в декабре представила во Львове гражданскую платформу "РУНА" ("Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС). Однако уже 7 февраля этого года "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с Савченко "по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ".

13 апреля Савченко создала новую политическую партию - "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

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Дело Надежды Савченко Дело главы украинского Центра освобождения пленных
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