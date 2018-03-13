Глава МИД Турции: усилия США в Сирии не будут легитимными при участии курдов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Усилия возглавляемой США антиигиловской коалиции не будут полностью легитимными при участии в них курдов партии "Демократического союза" (ДС) и "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью ТАСС.

"Прежде всего, я должен четко сказать, что для террористических организаций не должно быть места в будущем Сирии. Это важнейший элемент восстановления стабильности в Сирии, - отметил министр. - Турция привержена борьбе против всех террористических организаций в САР, включая ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), партию ДС и отряды СНС. Турция решительно настроена уничтожить любую угрозу для своей территории и способна это сделать".

"Мы всегда подчеркивали, что сотрудничество с ДС и СНС даже по тактическим соображениям является серьезной ошибкой. Подобные краткосрочные тактические действия стали источником нестабильности, - считает Чавушоглу. - Территории по всей Сирии, находящиеся под контролем ДС и СНС, должны быть возвращены их настоящим владельцам. Усилия антиигиловской коалиции по стабилизации обстановки к востоку от Евфрата не будут иметь легитимности, пока в них участвуют ДС и СНС".

Турция не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть направлено в итоге против Турции.