Анкара рассчитывает на возобновление безвизового режима с Россией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Анкара рассчитывает, что безвизовый режим между Россией и Турцией будет возобновлен. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Обладатели обычных российских паспортов могут посещать Турцию без виз, и мы никогда не приостанавливали возможность безвизовых поездок для граждан России. Но в то время, пока обладатели обычных российских паспортов могут воспользоваться безвизовым режимом, наши граждане, к сожалению, не могут посещать Россию без визы, - отметил Чавушоглу. - Для того, чтобы далее укрепить наше сотрудничество в различных сферах, соглашение об отмене виз должно быть возвращено в силу и полностью реализовано, со всеми его положениями".

Он также подчеркнул, что "контакты между людьми составляют важную часть наших многосторонних связей".

В 2010 году было подписано соглашение, по которому граждане двух стран могли въезжать в Россию и Турцию на срок до 30 дней без визы. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима с Анкарой. Эта мера была предпринята после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией.

С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим в отношении российских граждан, въезжающих в Турцию по служебному паспорту. При этом обладатели дипломатического и общегражданского паспортов по-прежнему могли посещать Турцию без получения визы. С 1 июня 2016 года турецкая сторона расширила визовый режим в отношении профессиональных водителей и сопровождающих их лиц, имеющих российское гражданство и осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в Турцию.

В октябре 2016 года турецкая сторона подняла вопрос об отмене введенных ранее визовых ограничений. Однако после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Москва приняла решение о заморозке переговоров по этому вопросу на неопределенный срок.