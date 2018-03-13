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Трамп доволен тем, что комитет Палаты представителей не нашел свидетельств сговора с РФ

Международная панорама
13 марта, 18:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, марта. /ТАСС

Законодатели пришли к выводу, что Россия все-таки "предпринимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа

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ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что доволен тем, что спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не нашел свидетельств сговора его избирательного штаба с Россией во время президентских выборов 2016 года.

"Мы счастливы, что спецкомитет по разведке Палаты представителей пришел к выводу, что нет абсолютно никаких доказательств сговора с Россией. Это сильное решение. Я хочу поблагодарить членов спецкомитета", - заявил он журналистам у Белого дома перед тем, как отправиться в рабочую поездку в штат Калифорния.

Спецкомитет распространил в понедельник заявление, в котором подчеркивается, что его члены "не нашли никаких доказательств сговора или координации действий" между избирательным штабом Трампа и Москвой. Тем не не менее, как указал конгрессмен-республиканец Майкл Конуэй, законодатели пришли к выводу, что Россия "предпринимала активные меры" для вмешательства в выборы в 2016 году, но не ради поддержки Трампа. "Да, русские пытались вмешаться в наш избирательный процесс. Да, они проводили кибератаки", - утверждал законодатель в интервью телекомпании Fox News.

По словам Конуэя, спецкомитет больше не будет опрашивать свидетелей. В общей сложности в ходе расследования дали показания около 50 человек. В их числе экс-менеджер избирательной кампании Трампа Кори Левандовски, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, зять и старший советник американского лидера Джаред Кушнер, а также сын главы Белого дома Дональд Трамп - младший.

Подготовленный однопартийцами Трампа в спецкомитете предварительный доклад на 150 страницах должны еще рассмотреть демократы прежде, чем он будет обнародован. Конуэй не исключает, что демократы попытаются внести туда поправки.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Мюллер, Роберт
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