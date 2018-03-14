Абэ отрицает свою причастность к фальсификации документов по земельной сделке

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отрицает свою причастность к фальсификации данных о продаже участка государственной земли националистической организации, связанной с его женой Акиэ Абэ. Об этом он заявил в среду, выступая на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Я никогда не отдавал распоряжения о внесении изменений в документы. Если вы посмотрите на документы даже до того, как они были изменены, станет понятно, что мы с женой не были вовлечены", - сказал глава правительства. Кроме того, по словам Абэ, его супруга не делала заявлений по поводу того, что земельный участок очень хороший и покупку необходимо продвигать. Эта фраза якобы была задокументирована, а затем убрана из бумаг, касающихся сделки.

Министр финансов Японии Таро Асо на том же заседании также утверждал, что не давал инструкций чиновникам в своем ведомстве исправить документы.

Японский минфин под давлением оппозиции и прессы 12 марта признался, что подделке подверглись 14 представленных парламенту документов о сделке с государственным участком, который был продан по резко заниженной цене знакомому жены премьера. Из них, в частности, были вымараны имена Синдзо и Акиэ Абэ, Таро Асо, других высокопоставленных политиков. Были вычеркнуты многозначительные упоминания об "исключительном характере" этой сделки и об указании супруги главы правительства активно продвигать продажу участка.

Находящаяся в центре скандала образовательная компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями, известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ. В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть частную начальную школу. Для этого, как выяснилось, она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной, что вызвало подозрения по поводу законности сделки. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но отказалась от должности после возникновения скандала.

Министерство финансов, оформлявшее эту продажу, в течение долгого времени отрицало факт подделки документов. Однако неопровержимые доказательства этого привела в своем расследовании крупная газета Asahi. Оппозиция теперь остро ставит вопрос об отставке Асо и о личной ответственности премьера Синдзо Абэ.