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Один из главарей повстанческой группировки АНО задержан в Колумбии

Международная панорама
14 марта, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Речь идет о Хосе Марии Бесерре, который планировал теракт с использованием взрывного устройства на юго-западе республики

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ТАСС, 14 марта. Один из главарей повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), действующей в Колумбии, задержан во вторник в ходе армейской спецоперации на территории юго-западного департамента Каука. Речь идет о Хосе Марии Бесерре, известном под кличкой Флоро, который планировал осуществление теракта с использованием взрывного устройства в одном из населенных пунктов на юго-западе республики, сообщило командование Национальной армии Колумбии.

"В последние часы удалось задержать пятого [по важности] главаря АНО Хосе Марию Бесерру, известного под кличкой Флоро, который более 14 лет орудовал в этой криминальной организации, имея под своим началом 15 террористов", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что задержанный боевик "занимался вымогательством у коммерсантов и заведовал незаконными денежными средствами, полученными от производства наркотических веществ".

Во время операции по поимке Флоро, осуществленной в Эль-Бордо, армейское подразделение конфисковало два автомата, карабин и винтовку с оптическим прицелом, снабженную глушителем. Кроме того, у боевика изъято также 5 кг взрывчатых веществ, два пистолета, прибор ночного видения и боеприпасы для огнестрельного оружия разного калибра.

АНО стала самой многочисленной группировкой в Колумбии после того, как 24 ноября 2016 года правительство заключило мирное соглашение с повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии", положив конец полувековому вооруженному противостоянию. 7 февраля 2017 года в эквадорской столице Кито начались мирные переговоры правительства с АНО. 4 сентября на встрече в Эквадоре было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, срок действия которого истек 9 января.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о приостановке диалога с АНО 29 января после трех вооруженных нападений на полицейских, ответственность за которые взяла на себя эта группировка. В феврале АНО объявила о приостановке боевых операций с 9 по 13 марта, на время проводившихся тогда в Колумбии парламентских выборов. В понедельник глава государства объявил о скором возобновлении мирных переговоров.

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