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Международные наблюдатели от Узбекистана примут участие в выборах президента РФ

Международная панорама
14 марта, 8:43 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 14, марта. /ТАСС

По данным МИД республики, в состав узбекской делегации, в частности, войдут члены Сената и депутаты Законодательной палаты

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ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым 18 марта примет участие в выборах президента России в качестве международных наблюдателей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД республики.

"В состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, заместители хокимов [глав] Джизакской и Ташкентской областей", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, представители республики, а также председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов примут участие в выборах в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС.

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