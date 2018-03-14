Международные наблюдатели от Узбекистана примут участие в выборах президента РФ

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым 18 марта примет участие в выборах президента России в качестве международных наблюдателей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД республики.

"В состав узбекской делегации входят члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, заместители хокимов [глав] Джизакской и Ташкентской областей", - уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, представители республики, а также председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов примут участие в выборах в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС.