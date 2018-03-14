МИД КНР надеется, что новый госсекретарь США продолжит курс на улучшение связей с Китаем

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Китая надеется, что уход Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США не окажет негативного влияния на развитие китайско-американских отношений. Как заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, китайская сторона готова работать на благо укрепления связей Пекина и Вашингтона совместно с номинированным на эту должность Майклом Помпео.

"Хочу поправить вас в том, что Рекс Тиллерсон по-прежнему занимает должность госсекретаря США до 31 марта", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Во время его пребывания в должности он поддерживал тесные контакты с Китаем, и мы высоко ценим его усилия по улучшению китайско-американских отношений", - констатировал Лу Кан.

"По нашим данным, Майкл Помпео был предложен в качестве нового госсекретаря США. Мы намерены работать совместно с ним на благо достигнутого двумя странами консенсуса о преодолении противоречий и развитии наших двусторонних отношений в стабильном ключе. Это отвечает интересам двух государств и ожиданиям международного сообщества", - подчеркнул дипломат.

Ситуация вокруг КНДР и Ирана

Китай надеется, что назначение Майкла Помпео на пост госсекретаря США не окажет негативного влияния на позитивные тенденции в отношениях страны с КНДР. Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, китайская сторона ожидает, что США не будут добиваться пересмотра сделки с Ираном.

"Надеемся, что такая замена кадров не отразится на китайско-американских отношениях. Что касается того, скажется ли она на позитивном тренде в отношениях КНДР и США, то, с нашей точки зрения, мы действительно надеемся, что эти позитивные тенденции, включающие политическую волю двух стран вести прямые переговоры, продолжатся и в будущем", - указал он.

"Надеемся, что стороны начнут диалог по денуклеаризации Корейского полуострова. Что касается сделки с Ираном, то мы полагаем, что ее было тяжело достичь и она является важным результатом многосторонних усилий. Она служит моделью разрешения вопросов, связанных с ядерной отраслью", - сказал Лу Кан.

"Надеемся, что разные стороны будут честно и строго соблюдать условия этой сделки, так как это отвечает интересам международного сообщества", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Во вторник Трамп объявил в своем Twitter, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп рекомендует Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

Выступая в Госдепартаменте перед журналистами, Тиллерсон уточнил, что официально прекратит числиться руководителем этого ведомства с 31 марта. Он заявил, что поручит временно исполнять свои обязанности первому заместителю госсекретаря США Джону Салливану. Сам Тиллерсон, по его словам, будет заниматься административными вопросами, связанными с передачей дел сменщику.