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Белый дом пока не готов объявить о каких-либо действиях против РФ по делу Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 21:50 UTC+3

При этом пресс-секретарь американской администрации Радж Шах заявил, что Вашингтон поддерживает Лондон в этом вопросе

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не готовы объявлять о каких-либо мерах в отношении России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, однако Вашингтон поддерживает Великобританию в этом вопросе. Об этом, как сообщает телекомпания CBS, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть страну. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Дело Сергея Скрипаля
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