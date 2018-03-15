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СМИ: израильская артиллерия обстреляла сектор Газа в ответ на подрыв бомб на границе

Международная панорама
15 марта, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

О потерях среди палестинцев информации пока не поступало

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ТАСС, 15 марта. Израильская артиллерия открыла в четверг огонь по позициям палестинских группировок в секторе Газа. Об этом проинформировал новостной портал Maan.

По его данным, по меньшей мере четыре снаряда поразили наблюдательные пункты "сопротивления" восточнее квартала Эш-Шуджаия в городе Газа. Кроме того, удары были нанесены в районе Бейт-Хануна на севере палестинского анклава. Сообщается также, что беспилотный летательный аппарат атаковал цели в лагере беженцев Джабалия, находящемся в северной части сектора.

Издание указывает, что обстрелы Газы израильские военные назвали ответом на приведение палестинскими радикалами в действие нескольких взрывных устройств вблизи армейских патрулей на границе сектора и еврейского государства. При этом, как отмечалось, пострадавших среди солдат нет, однако так называемому забору безопасности нанесен ущерб.

О потерях среди палестинцев информации пока не поступало. Между тем, по сведениям Maan, к месту ударов пытаются проехать машины скорой помощи.

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