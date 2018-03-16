Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Перу заявил, что ему нечего скрывать в связи с коррупционным делом Odebrecht

Международная панорама
16 марта, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Ранее Генпрокуратура страны вновь допросила Педро Пабло Кучински по делу о коррупции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Президент Перу Педро Пабло Кучински заявил, что ему нечего скрывать в связи с коррупционным скандалом вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. Соответствующее заявление он сделал в четверг в своем Twitter.

"Я закончил давать показания прокурору Гамильтону Кастро в качестве свидетеля в атмосфере уважения и полного сотрудничества со следствием. Как я и говорил с самого начала, мне нечего скрывать и я готов рассказать все, что знаю, соответствующим органам", - отметил Кучински.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Перу вновь допросила президента страны по делу о коррупции. В разговоре с Кучински участвовала группа следователей во главе с прокурором Гамильтоном Кастро. Предыдущий допрос президента состоялся 28 декабря и продлился несколько часов. Он также проходил в рабочей резиденции главы государства в Лиме.

Дело, о котором идет речь, связано с подозрениями в адрес бывшего перуанского лидера Алехандро Толедо, занимавшего высший государственный пост с 2001 по 2006 год. Кучински в его администрации работал на должности министра экономики и финансов. Именно деятельность политика на этом посту и оказалась в центре внимания следователей. По версии следствия, Толедо и представители его администрации получили от Odebrecht взятку в размере $20 млн, а взамен бразильская компания заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кучински, Педро Пабло
Страны
Перу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Страх, бессилие и ярость: США и их союзники произвели еще один холостой залп против России
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
6
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
7
США расширили санкции в отношении РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама