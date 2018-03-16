Следующие саммиты по Сирии пройдут в Турции и Иране

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Следующие саммиты России, Турции и Ирана по Сирии пройдут в Стамбуле и Тегеране. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Астане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, трансляцию выступления которого вел телеканал A Haber.

"В будущем саммиты стран - гарантов [перемирия] с участием президентом Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию пройдут в Стамбуле и Тегеране", - сказал он.

Саммит России, Турции и Ирана по Сирии за планирован на 4 апреля в Стамбуле.

22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи встречу, на которой заявили о существенных успехах в совместной борьбе с терроризмом в Сирии и начале качественно нового этапа в урегулировании кризиса в этой стране. Следующим шагом в данном процессе стал Конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января, который собрал более 1,5 тысячи делегатов, представляющих все слои общества САР. Его участники приняли решение о создании конституционного совета, а также о формировании конституционной комиссии.