СМИ: глава МВД Чехии проведет консультации со спецслужбами по делу Скрипаля

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар проведет встречи с руководителями чешских спецслужб и до конца текущей недели примет решение, как реагировать на произошедшее в Великобритании нападение с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Со ссылкой на главу ведомства об этом сообщило в пятницу пражское сетевое издание Aktualne.cz.

"До конца текущей недели я хотел бы встретиться с директором Службы безопасности Чехии (контрразведки - прим. ТАСС) и также с шефом Управления по зарубежным связям и информации (разведки - прим. ТАСС)", - сказал Метнар. Он отказался отвечать на вопрос, собирается ли республика последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов. Имеющуюся у издания информацию, что такие меры возможны, политик "не подтвердил и не опроверг".

Согласно сведениям сетевого издания, "уже определены несколько человек из российского посольства, которые, в случае решения правительства и министра иностранных дел, могли бы быть высланы из страны".

Министр в среду встретился с послом Великобритании в Чехии Николасем Арчи. "Мы выразили поддержку [Великобритании] и предложили расширить сотрудничество наших и британских спецслужб", - отметил глава МВД.

Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.