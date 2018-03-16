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Хельсинки и Осло подготовят предложения по проекту Арктической железной дороги к декабрю

Международная панорама
16 марта, 17:35 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 16, марта. /ТАСС

Впервые рабочая группа соберется в мае, завершить работу планируется к середине декабря

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Рабочая группа в составе представителей Финляндии и Норвегии к концу года подготовит отчет с предложениями по дальнейшим этапам и графику осуществления проекта Арктической железной дороги. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

"Рабочая группа прояснит основные вопросы по выбранному маршруту железной дороги [от Рованиеми в Финляндии] до Киркенеса в Норвегии, среди прочего - его влияние на жизнь коренных народов севера, саамов, оленеводство, окружающую среду; а также выяснит такие вопросы, как процесс получения разрешений, стоимость проекта, структура его финансирования", - отмечает министерство.

Впервые рабочая группа соберется в мае, завершить свою работу она должна к 14 декабря 2018 года.

В конце прошлой недели финский Минтранс объявил, что из нескольких вариантов прохождения Арктической железной дороги был выбран маршрут через Оулу (Финляндия), Рованиеми (Финляндия) в Киркенес (Норвегия). Он оказался наиболее выигрышным с точки зрения логистики (перевозки древесины и добываемых в регионе полезных ископаемых) и доступности. Длина путей должна составить 445-465 км, а открыть новый маршрут предполагается в 2030 году. Инвестиции в эту железную дорогу, по подсчетам специалистов, составили бы порядка 2,9 млрд евро.

По мнению министра транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер, "Арктическая железная дорога - это важный европейский проект, который соединил бы арктическую часть Европы с ее основной территорией". Она уверена, что железнодорожное сообщение улучшило бы экономические предпосылки для северных регионов".

Всего эксперты изучили пять вариантов, одним из которых был маршрут Кемиярви (Финляндия) - Мурманск (Россия). По словам директора департамента финского Транспортного агентства Матти Левомяки, "все эти варианты технически возможны", однако в финансовом плане и с точки зрения влияния на окружающую среду между ними есть существенные различия.

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