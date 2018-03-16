Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим объединенных сил в Донбассе Сергея Наева.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент в пятницу в Краматорске, выступая перед военнослужащими, его выступление транслировал телеканал "Прямой".

Замена АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) на операцию объединенных сил в Донбассе предусмотрена принятым законом о реинтеграции Донбасса, отметил Порошенко.

"Поставил перед командующим объединенных сил задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории", - сказал глава государства.