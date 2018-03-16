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Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе

Международная панорама
16 марта, 18:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

По словам президента Украины, "формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим объединенных сил в Донбассе Сергея Наева.

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"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", - заявил президент в пятницу в Краматорске, выступая перед военнослужащими, его выступление транслировал телеканал "Прямой".

Замена АТО (так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) на операцию объединенных сил в Донбассе предусмотрена принятым законом о реинтеграции Донбасса, отметил Порошенко.

"Поставил перед командующим объединенных сил задачу укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории", - сказал глава государства.

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