Постпред Сирии при ООН: более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту 15 марта

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Более 40 тыс. мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута 15 марта. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он подчеркнул, что сирийское правительство "заботится о жизнях своих граждан и продолжает предпринимать всевозможные меры для их защиты и безопасности". "В рамках этих усилий правительство Сирии открыло новый безопасный коридор в городе Хамурия в Восточной Гуте, который был вчера освобожден от террористов. Он позволит эвакуировать гражданских лиц, которые использовались террористическими группами в качестве живого щита. Только за вчерашний день, за четверг, 15 марта, более 40 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту по этому новому коридору", - сказал дипломат.

По его словам, выведенные из анклава мирные жители приняты сирийскими властями, которые вместе с Сирийским арабским обществом Красного Креста перевезли людей во "временные убежища, оборудованные всем необходимым". "Их не будут размещать в лагерях или палатках", - подчеркнул Джаафари.

Он сообщил, что на сегодняшний день сирийские и российские военные открыли три коридора для вывода людей из Восточной Гуты. Как заявил дипломат, власти в Дамаске сотрудничают с гуманитарными организациями. В четверг в Гуту были доставлены 340 т продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости. "Мы позволим проводить подобные конвои, если это будет безопасно", - заявил он.

После принятия 24 февраля Советом Безопасности резолюции 2401 с призывом к прекращению боевых действий в Сирии по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза.

В первые дни паузы были сорваны боевиками, обстреливавшими коридор из этого района и насильственно удерживавшими местных жителей, однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась. Во вторник Минобороны РФ сообщило о прекращении боевых действий в городе Дума. Это позволило обеспечить массовый выход мирных жителей на территории, подконтрольные правительственным войскам.