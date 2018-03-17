Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп подписал закон об активизации официальных контактов США и Тайваня

Международная панорама
17 марта, 1:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, марта. /ТАСС

Теперь американским официальным лицам "всех уровней" разрешается совершать деловые поездки на остров

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет возобновить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту документа, официальным лицам США "всех уровней" теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать в Вашингтоне "на взаимных условиях". Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

1 марта этого года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что власти Китая сделали строгое представление США из-за принятия в американском Сенате данного закона. Он отметил, что этот документ "серьезно нарушает принцип одного Китая и три китайско-американских консенсуса".

Принцип одного Китая является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая, Россия и большинство других стран признают этот остров неотъемлемой частью КНР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Лондоне: России удалось перевести дело Скрипаля в международно-правовое поле
2
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
3
Постпред России в ОЗХО: Лондон опасается, что эксперты из РФ найдут подвох в деле Скрипаля
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама