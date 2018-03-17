Трамп подписал закон об активизации официальных контактов США и Тайваня

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал ранее принятый Конгрессом закон, который позволяет возобновить официальные контакты между американскими властями и администрацией Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно тексту документа, официальным лицам США "всех уровней" теперь разрешается совершать поездки на Тайвань для встречи со своими коллегами, которых, в свою очередь, также будут охотно принимать в Вашингтоне "на взаимных условиях". Новые правила, в частности, касаются Госдепартамента, министерства обороны и других ведомств.

Начиная с 1979 года, контакты между Вашингтоном и Тайбэем осуществлялись только на неофициальной основе.

1 марта этого года официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что власти Китая сделали строгое представление США из-за принятия в американском Сенате данного закона. Он отметил, что этот документ "серьезно нарушает принцип одного Китая и три китайско-американских консенсуса".

Принцип одного Китая является краеугольным камнем политики правительства КНР в отношении тайваньского вопроса. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая, Россия и большинство других стран признают этот остров неотъемлемой частью КНР.