В Сенате США озабочены поставками российских С-400 в Турцию, Китай и Индию

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Группа из 11 сенаторов-демократов в пятницу направила письмо в Госдепартамент с просьбой прояснить, не должна ли продажа Россией зенитных ракетных комплексов С-400 ряду стран повлечь за собой введение против них американских санкций. Текст опубликован на сайте старшего члена комитета верхней палаты по иностранным делам Роберта Менендеса, который и возглавил команду своих коллег.
Послание адресовано первому заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Джону Салливану, исполняющему обязанности главы внешнеполитического ведомства после ухода Рекса Тиллерсона с этого поста. "Мы пишем вам с целью запросить информацию о переговорах между Россией и определенными государствами, как сообщается, по продажам российским правительством систем ПВО С-400, а также о том, не должны ли эти сделки повлечь за собой введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.
Законодатели просят предоставить им данные о текущем статусе переговоров России с Китаем, Турцией, Индией, Саудовской Аравией, Катаром и "любой другой страной". Кроме того, в Сенате хотели бы услышать "всеобъемлющую оценку" предпринимаемых Вашингтоном дипломатических усилий по предотвращению продаж С-400. Авторы отмечают, что такие контракты "при любых обстоятельствах" должны быть признаны существенными и, следовательно, подпадать под санкции в соответствии с CAATSA. Данный закон, в частности, предусматривает введение ограничительных мер в отношении третьих стран за сотрудничество в существенном объеме с оборонным и разведывательным секторами РФ, при этом степень значимости определяет само внешнеполитическое ведомство США.
Ранее глава Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ) адмирал Гарри Харрис на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил сообщил, что Пентагон, напротив, обратился к Конгрессу с просьбой сделать послабления для ряда государств, которые могут пострадать из-за антироссийских санкций, введенных администрацией Дональда Трампа. Военачальник пояснил, что некоторые страны, с которыми США установили союзнические или партнерские отношения, исторически приобретали оружие у России и продолжают это делать, что может привести, если к ним применить CAATSA, к нежелательным для Вашингтона последствиям.
Как до этого неоднократно заявлял Госдепартамент, санкции против оборонного и разведывательного секторов РФ призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с другими государствами. Представители администрации Трампа отказываются назвать количество сорванных сделок, но, по их словам, речь идет об общей сумме более чем в $3 млрд.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Анкары и Москвы по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. Турция станет первым государством-членом НАТО, которое получит от России С-400; количество поставляемых комплексов официально не уточнялось. Ранее помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин проинформировал, что контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.