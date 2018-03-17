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СБ ООН проведет 19 марта четвертую с начала месяца встречу по Сирии

Международная панорама
17 марта, 7:54 UTC+3 ООН ООН 17, марта. /ТАСС

На заседании обсудят ситуацию в области прав человека в арабской стране

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ООН, 17 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник проведет четвертую с начала месяца встречу по Сирии, на которой обсудит ситуацию в области прав человека в стране. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в постоянном представительстве Франции при ООН.

"Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступит с докладом по запросу Франции, Соединенного Королевства, США, Перу и европейских государств-членов Совета Безопасности. Заседание состоится в три часа дня (22:00 мск - прим. ТАСС) в открытом режиме", - сказали в дипмиссии.

В пятницу Совбез провел заседание с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который доложил о ситуации в стране и своих усилиях по возобновлению политического процесса. За четыре дня до этого, 12 марта, в СБ выступил сам генсек Антониу Гутерриш. Встреча была посвящена ходу реализации резолюции 2401, принятой 24 февраля и потребовавшей прекращения боевых действий в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

Еще одна сессия по Сирии состоялась 7 марта. На ней обсуждалось положение в пригороде Дамаска Восточная Гута, где правительственные войска ведут операцию против боевиков, обстреливающих столицу.

Заседание в ближайший понедельник однозначно не станет последней встречей СБ ООН по Сирии в этом месяце. До конца марта членам Совбеза предстоит также обсудить ситуацию с применением химического оружия и гуманитарную обстановку в стране.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан
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