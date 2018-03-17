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Меркель: Берлин и Париж готовы взяться в ЕС за проблемы, которые не решить в одиночку

Международная панорама
17 марта, 13:09 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, марта. /ТАСС

Как заявила канцлер ФРГ, к таким вопросам относятся долгосрочная стабилизация евро и преодоление миграционного кризиса

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БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германия и Франция готовы взяться в Евросоюзе за решение проблем, которые, как они считают, не решить на национальном уровне. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном видеопослании, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

"Прежде всего с французским президентом [Эмманюэлем Макроном] мы хотим взяться за некоторые проблемы, которые на национальном уровне в одиночку не решить, но легче решать на европейском уровне, если мы хотим значительно повысить свой вес в мире", - сказала она. По ее словам, к ним относятся вопросы обеспечения экономического роста, долгосрочной стабилизации евро, охраны внешних границ и преодоления миграционного кризиса. "Я надеюсь, что мы здесь сможем быстро достигнуть результатов", - отметила канцлер.

"Мы вступили в решающую фазу в Европейском союзе. С одной стороны, это связано с тем, что Великобритания покидает Евросоюз, с другой потому, что мы ощущаем, что международная обстановка обязывает нас действовать", - подчеркнула Меркель. Канцлер сообщила, что одной из тем саммита ЕС на следующей неделе станут отношения с Великобританией после ее выхода из состава сообщества.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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