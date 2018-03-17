ЮАР хочет поучиться избирательным процедурам на выборах президента России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета по контролю и межправительственным отношениям парламента Южной Африки, член делегации наблюдателей на выборах президента РФ Джомо Арчиболд Нъямби заявил, что ЮАР намерена внимательно изучить демократические процедуры в ходе предвыборной кампании и голосования, чтобы перенять опыт их проведения.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС после встречи международных наблюдателей на выборах президента России с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Делегация наблюдателей на выборах от Южной Африки занимается мониторингом выборов в ряде государств. Куда бы мы ни поехали, нам всегда есть чему там поучиться, так как после периода апартеида в Южной Африке мы стремимся почерпнуть опыт развитых стран, в частности России", - сказал он.

"Сейчас можно сказать, что страна готова к выборам, и, что очень важно, в мирной обстановке, а это лучшее проявление демократии", - подчеркнул парламентарий.

Нъямба отметил, что присутствие южноафриканской делегации на выборах в РФ является частью договоренностей в рамках БРИКС. "В рамках организации мы договорились регулярно отправлять делегации наблюдателей на выборы, и это крайне важно для укрепления демократических процессов в странах-участницах", - добавил глава парламентского комитета.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.