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Меркель и Си Цзиньпин обсудили торговые вопросы, КНДР и договорились углубить партнерство

Международная панорама
17 марта, 18:25 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, марта. /ТАСС

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин

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Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL/POOL

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/.  Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин провели в субботу телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с переизбранием и высказались за углубление стратегического партнерства между странами. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер пригласила китайский кабмин на межправительственные консультации в Берлин в этом году, председатель КНР пригласил канцлера совершить визит в Китай", - сообщил он. Оба лидера "подчеркнули тесные отношения Германии и Китая и высказались за дальнейшее углубление стратегического партнерства между обеими странами", отметил Зайберт.

Меркель и Си Цзиньпин также обсудили проблему переизбытка мощностей в сталелитейной промышленности и договорились работать над ее решением в рамках "двадцатки". "Они подчеркнули в этой связи значение тесного международного сотрудничества в области торговли", - сообщил представитель кабмина ФРГ.

Еще одной темой разговора, по его словам, была ракетная и ядерная программа КНДР.

Ранее в субботу Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единогласно депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. В среду Бундестаг переизбрал Меркель на четвертый срок на пост канцлера.

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