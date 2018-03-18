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Премьер Сингапура призвал не ждать быстрого решения споров по Южно-Китайскому морю

Международная панорама
18 марта, 9:48 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 18, марта. /ТАСС

Для многих стран АСЕАН Китай является главным торговым партнером, сказал Ли Сянь Лун

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СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Страны АСЕАН привержены решению территориальных споров с Китаем относительно принадлежности островов в Южно-Китайском море (ЮКМ), но быстро это сделать не удастся. С такой оценкой ситуации выступил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун на состоявшейся в Сиднее в воскресенье пресс-конференции по итогам двухдневного спецсаммита АСЕАН - Австралия.

"Все страны АСЕАН имеют тесные отношения с Китаем, который для многих из них является главным торговым партнером, - напомнил премьер Сингапура. - Территориальные споры относительно ЮКМ ведет ряд стран АСЕАН - Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, но эта проблема касается нас всех, поскольку речь идет о стабильности и безопасности всего региона. Мы достигли рамочных договоренностей о том, каков должен быть Кодекс поведения сторон в ЮКМ, и договорились начать в этом году переговоры по этому Кодексу. В наших силах не допустить эскалации напряженности, но все эти вопросы не могут быть окончательно решены за краткий отрезок времени".

В свою очередь премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл выразил на пресс-конференции решительную поддержку стремлению АСЕАН и Китая заключить "юридически обязательный Кодекс поведения в ЮКМ, который в полном соответствии с международным правом обеспечит свободу навигации". "Я, естественно, не могу говорить за страны АСЕАН, но, на мой взгляд, участники сиднейского саммита проявили консенсус в этом отношении", - уточнил глава правительства Австралии.

Дебаты о принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведут с Китаем ряд стран АСЕАН - Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Основной причиной напряженности последних лет являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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Персоны
Ли, Сянь Лун Тёрнбулл, Малколм
Страны
Китай Сингапур Австралия Филиппины
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