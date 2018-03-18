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Спецкоординатор ОБСЕ знает о ситуации с выборами на Украине

Международная панорама
18 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Михаэл Георг Линк при этом отметил, что мандат его миссии распространяется только на территорию России

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спецкоординатор ОБСЕ по наблюдению на выборах президента РФ Михаэл Георг Линк заявил, что ему известно о запрете на доступ избирателей на участки на Украине, однако мандат его миссии распространяется только на Россию. Об этом он сказал журналистам в воскресенье во время посещения одного из участков в Москве.

"Нам известно об этом, но наш мандат распространяется только на территорию России", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать запрет на доступ избирателей к участкам для голосования на выборах президента РФ на Украине.

Линк и глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи посетили избирательный участок №141, расположенный в музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки на улице Фадеева, 4. Наблюдатели воздержались от оценок хода избирательного процесса, указав, что предоставят соответствующую информацию после обработки данных, полученных от других членов миссии.

Обстановка на участке во время визита иностранных наблюдателей была спокойной, голосование продолжалось. Линк и Тидеи обсудили ход волеизъявления с представителями избирательной комиссии и наблюдателями.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что режим охраны российских дипучреждений, где расположены избирательные участки, не педусматривает доступ к ним избирателей.

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