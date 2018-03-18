ОБСЕ: Россия и Украина должны самостоятельно решать вопрос допуска к голосованию

ВЕНА, 18 марта. /ТАСС/. Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое является уполномоченным органом ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами (Россией и Украиной - прим. ТАСС)", - отметил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер на просьбу прокомментировать блокирование доступа россиян к голосованию на избирательных участках в российских дипломатических представительствах на Украине.

Раймер особо подчеркнул, что "БДИПЧ ОБСЕ разместило наблюдательную миссию на президентских выборах в России и занимается наблюдением только на территории Российской Федерации". "Наш мандат на проведение наблюдения охватывает только процесс голосования в России", - отметил собеседник агентства.

Вместе с тем в штаб-квартире ОБСЕ в Вене напомнили, что "двумя уполномоченными институтами ОБСЕ по наблюдению за выборами и процессом голосования являются БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ".

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге пока в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительства.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Киеве, сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тыс. граждан России, имеющих право участвовать в выборах.