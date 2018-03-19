Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

СУХУМ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

"Результаты голосования очевидны и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене", - отмечается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

По словам Хаджимбы, "народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Путин все эти годы оказывает республике". Он выразил убеждение, что "поистине братские отношения России и Абхазии будут и впредь динамично развиваться".

Хаджимба пожелал Путину успехов в нелегком труде на благо народа России.

Выборы президента РФ проходили и в Абхазии, где проголосовали около 42 тыс. избирателей, у которых наряду с гражданством Абхазии есть и гражданство России. Всего в Абхазии проживает 240 тыс. человек, в том числе 135 тыс. граждан России, из которых 90 тыс. с избирательным правом. Результаты голосования посольство России в Абхазии огласит в понедельник.