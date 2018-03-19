Могерини заявила, что перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно, страны-гаранты астанинского процесса должны на практике гарантировать соблюдение перемирия. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"У нас состоится специальная встреча по Сирии со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. Я скажу, что перспективы [урегулирования] выглядят довольно бледно. Мы будем готовиться к брюссельской конференции по Сирии в апреле и мы намерены использовать ее, чтобы поддержать выполнение последней резолюции СБ ООН", - сказала она.

"Страны-гаранты астанинского процесса должны реально гарантировать, о чем они договорились - соблюдение перемирия и создания зон деэскалации", - отметила Могерини.

Санкции против Ирана

ЕС не рассматривает никакие предложения о новых санкциях в отношении Ирана, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Нет никаких предложений о новых дополнительных санкциях против Ирана. Мы будем говорить о полном последовательном выполнении ядерной сделки. Все три страны ЕС, но также Россия, Китай и США только в пятницу подтвердили, что договоренности выполняются. Да, есть другие региональные проблемы, Сирия, например, но очень важно, чтобы эти темы обсуждались отдельно от ядерного досье", - сказала она.

"Безусловно, речь не идет о новых санкциях, такие предложения ЕС не обсуждает", - продолжила Могерини.