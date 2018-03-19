Киев передал ЕС список из 140 человек, задействованных в проведении выборов в Крыму

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин передал коллегами из стран ЕС на встрече в Брюсселе список из 140 человек, которые принимали участие в организации и проведении выборов президента России в Крыму. Об этом в понедельник сообщил политический директор украинского внешнеполитического ведомства Алексей Макеев.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - приводит его слова издание "Левый берег". Интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины, по словам представителя ведомства, был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты на выборах президента РФ в Крыму не соответствуют реальному положению дел. По мнению главы украинского государства, обнародованные официальные данные выборов "являются ни чем иным, как фальсификацией". Само их проведение на территории Крыма, по мнению Порошенко, также является незаконным.

В связи с таким положением дел, как подчеркнул президент Украины, Киев продолжит усилия в рамках международных организаций и судебных инстанций с целью добиться признания фактов "грубого нарушению прав человека в Крыму". Он также призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Москву.

Согласно предварительным данным, Владимир Путин победил на выборах президента РФ, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.