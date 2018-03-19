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Путин и Абэ по телефону обсудили проблему мирного договора и деятельность на Курилах

Международная панорама
19 марта, 13:35 дата обновления: 19 марта, 13:55 UTC+3

Лидеры затронули вопрос гуманитарных мер для бывших японских жителей этих островов

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ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ по телефону обсудили проблему мирного договора и вопрос осуществления совместной экономической деятельности на юге Курильских островов. Об этом в понедельник сообщил МИД Японии.

"[Лидеры] обсудили проблему мирного договора, осуществление совместной экономической деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) и гуманитарные меры для бывших [японских] жителей этих территорий", - говорится в сообщении МИД, поступившем в распоряжение ТАСС.

Москва и Токио несколько десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечали японские наблюдатели, они пока расходятся в том, как осуществлять такие проекты. Россия считает, что это необходимо делать в рамках ее законодательства, а Япония предлагает создать некую "специальную систему" на указанных территориях.

Ситуация на Корейском полуострове

Путин и Абэ также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и договорились о тесном сотрудничестве по проблеме денуклеаризации КНДР. "Лидеры двух стран на фоне происходящей подготовки к встречам на высшем уровне между Югом и Севером, а также между Севером и США, договорились о тесном сотрудничестве, направленном на денуклеаризацию Северной Кореи", - говорится в сообщении японского МИД.

8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

Позднее министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью телеканалу CBS сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын "дал слово" по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Инцидент со Скрипалем

Помимо этого, лидеры обменялись мнениями по инциденту с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. 

"Премьер-министр [Японии] заявил, что использование химического оружия является совершенно неприемлемым и подчеркнул, что важным сейчас является установление конкретных фактов этого дела", - говорится в сообщении МИД.

Поздравление с победой

Также Абэ поздравил Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Собеседники "подтвердили решимость продолжить развитие отношений между Японией и Россией".

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Персоны
Абэ, Синдзо Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Спор вокруг Курил Дело Сергея Скрипаля Выборы президента РФ - 2018 Ситуация на Корейском полуострове
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