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СМИ: более 200 тыс. мирных жителей бежали из Африна из-за операции турецких ВС

Международная панорама
19 марта, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По информации канала Al Hadath, все беженцы нуждаются в гуманитарной помощи

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ТАСС, 19 марта. Более 200 тыс. мирных жителей региона Африн на севере Сирии покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь", проводимой ВС Турции. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в курдской автономной администрации региона Африн сообщил телеканал Al Hadath.

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По его данным, в настоящий момент все беженцы не имеют мест временного проживания и нуждаются в гуманитарной помощи.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

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