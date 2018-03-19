Наблюдатели ОБСЕ отмечают, что Россия прислушивается к их рекомендациям

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Наблюдатели ОБСЕ на выборах президента РФ отмечают, что Россия учла сделанные ими по итогам предыдущих кампаний рекомендации. Об этом заявила глава наблюдательной делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Мариетта Тидеи.

"По сравнению с предыдущими выборами мы отмечаем, что были приняты определенные рекомендации, ранее сделанные нами, - сказала она. - Так что происходят позитивные изменения".

Соответствующий вывод содержится также в совместном заявлении об итогах выборов наблюдательных миссий ПА ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Нормативно-правовая база, регулирующая проведение выборов президента, является обширной, а недавние поправки отвечали некоторым предыдущим рекомендациям БДИПЧ", - говорится в заявлении, зачитанном спецкоординатором наблюдателей ОБСЕ Михаэлем Георгом Линком.

Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов, явка составила 67,49%.