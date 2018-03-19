Глава МИД Бельгии: ЕС нужен диалог с РФ для урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюзу необходим диалог с Россией для урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине. Об этом журналистам заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Нужен диалог по этим вопросам", - сказал он, подчеркнув при этом, что у Брюсселя должна быть сильная позиция при разногласиях с Москвой.

По словам Рейндерса, страны - члены ЕС выразили солидарность с Украиной и отметили, что реализация Минских соглашений по-прежнему остается приоритетом в урегулировании конфликта в стране.