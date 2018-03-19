Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Бельгии: ЕС нужен диалог с РФ для урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине

Международная панорама
19 марта, 18:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

При разногласиях с Москвой у Брюсселя должна быть сильная позиция, сказал Дидье Рейндерс

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюзу необходим диалог с Россией для урегулирования конфликтов в Сирии и на Украине. Об этом журналистам заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Нужен диалог по этим вопросам", - сказал он, подчеркнув при этом, что у Брюсселя должна быть сильная позиция при разногласиях с Москвой.

По словам Рейндерса, страны - члены ЕС выразили солидарность с Украиной и отметили, что реализация Минских соглашений по-прежнему остается приоритетом в урегулировании конфликта в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
Страны
Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
Волгоградская область перейдет на местное время
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов