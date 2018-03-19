Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС не обсуждает введение новых санкций против Ирана

Международная панорама
19 марта, 20:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

Приоритетом ЕС является реализация всеми сторонами ядерной сделки, сказала Федерика Могерини

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз не обсуждает введение новых санкций против Ирана. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.

"Мы не обсуждали новые санкции, мы обсуждали продолжение полной реализации соглашения по Ирану", - сказала она.

По словам Могерини, главный приоритет ЕС - полная реализация всеми сторонами ядерной сделки по Ирану. "Мы здесь в ЕС, и у нас есть свои сроки и приоритеты. Наш стратегический приоритет - продолжить реализацию соглашения", - отметила она, комментируя позицию США по соглашению.

13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
4
Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Евросоюз не признает проведение президентских выборов в Крыму
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов