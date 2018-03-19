ЕС не обсуждает введение новых санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз не обсуждает введение новых санкций против Ирана. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества.

"Мы не обсуждали новые санкции, мы обсуждали продолжение полной реализации соглашения по Ирану", - сказала она.

По словам Могерини, главный приоритет ЕС - полная реализация всеми сторонами ядерной сделки по Ирану. "Мы здесь в ЕС, и у нас есть свои сроки и приоритеты. Наш стратегический приоритет - продолжить реализацию соглашения", - отметила она, комментируя позицию США по соглашению.

13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.