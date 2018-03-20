Премьер Испании поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

МАДРИД, 19 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой направил в понедельник Владимиру Путину поздравление с переизбранием на пост президента России. Об этом говорится в распространенном заявлении премьера.

"Я хотел бы выразить вам мои искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на президентских выборах в России и пожелать вам успехов в выполнении ваших обязанностей", - говорится в телеграмме.

"Будьте уверены, что вы найдете в правительстве Испании готовность укреплять и продолжать углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между нашими двумя странами", - отмечается в сообщении. Рахой отметил, что сотрудничество имеет важное значение "для противостояния, в рамках строгого уважения международного права, таким важным вызовам", как терроризм или изменение климата.

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.