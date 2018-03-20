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Президент Италии выразил надежду на плодотворное сотрудничество Рима и Москвы

Международная панорама
20 марта, 0:43 UTC+3 РИМ РИМ 20, марта. /ТАСС

Серджо Маттарелла поздравил российского президента Владимира Путина с переизбранием

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РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества Рима и Москвы во имя совместной борьбы с современными вызовами. Об этом глава итальянского государства написал в телеграмме на имя Владимира Путина, в которой поздравил российского президента с переизбранием.

"Надеюсь, что и в дальнейшем Москва и Рим смогут плодотворно работать вместе над поиском совместных решений многочисленных и сложных проблем в духе конструктивного диалога РФ с ЕС и Североатлантическим альянсом при уважении принципов и ценностей, на которых строится мирное сосуществование народов", - приводит текст послания агентство ANSA.

"По случаю вашего переизбрания президентом РФ приношу от имени итальянского народа и своего собственного поздравления", - добавил Маттарелла, отметив "высокий уровень двусторонних отношений стран, которые будут укрепляться в дальнейшем".

Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

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