Первичные слушания по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США перенесены на 9 мая

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Первичные судебные слушания по приписываемому России вмешательству в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года перенесены с 20 марта на 9 мая. Об этом говорится в уведомлении суда округа Колумбии, на территории которого расположен Вашингтон.

На слушаниях, на которые вызваны представители ответчиков - российских организаций "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Агентство интернет-исследований", будут зачитаны предъявленные им обвинения, говорится в документе, который подписала судья Робин Меривезер.

Во время заседания, назначенного на 13:45 (20:45 мск) 9 мая, она в том числе спросит представителей организаций, признают ли те себя виновными. Ранее слушания были назначены на 20 марта, на них должен был председательствовать судья Майкл Харви.

Впервые предъявили обвинения

В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат специального прокурора Роберта Мюллера, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". В список включены Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков. Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований", "начиная с 2014 года, участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало финансирование на свои операции от обвиняемого Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

Однако, как отмечается в документах, судья ожидает 9 мая на слушаниях лишь представителей "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Агентства интернет-исследований".

Отказ в экстрадиции

На специальной пресс-конференции первый заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США россиян, обвиненных в попытках повлиять на американские выборы. Однако российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что Россия никогда не выдаст США тех лиц, которых Вашингтон обвинил.

Американский лидер Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.