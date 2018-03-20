Курирующий расследование по РФ конгрессмен не будет приобщать к делу Cambridge Analytica

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Конуэй, отвечающий за проведение в спецкомитете по разведке расследования в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы, не намерен проводить дополнительных разбирательств в свете скандала вокруг компании Cambridge Analytica. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что британская фирма Cambridge Analytica собрала личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись спекуляции относительно якобы имевшихся связей данной компании с российскими фирмами.

Как указал Конуэй, происходящее вокруг Cambridge Analytica не изменит его планов завершить разбирательство о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года, а также относительно утверждений о ненадлежащих контактах штаба Трампа с Москвой. "Я не собираюсь вызывать еще свидетелей в связи с расследованием по России", - приводит агентство слова конгрессмена. Конуэй констатировал, что обвинения в адрес Cambridge Analytica "вызывают беспокойство", однако подчеркнул, что это не меняет намерений республиканцев в спецкомитете завершить расследование.

Демократы в данном комитете, напротив, выступали за продолжение разбирательства. Кроме того, они предлагали провести проверки и в отношении Cambridge Analytica.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.