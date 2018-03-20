СМИ: Турция намерена зачистить город Телль-Рифаат в рамках операции "Оливковая ветвь"

ТАСС, 20 марта. Следующей целью ВС Турции и "Сирийской свободной армии" (ССА) станет город Телль-Рифаат в 25 км к северу от Алеппо. Как пишет во вторник газета Turkiye, Анкара считает, что в этом городе укрылась большая часть бежавших из Африна бойцов курдских группировок.

Отмечается, что турецкие военные и ССА могут "в любой момент начать наземную операцию" в Телль-Рифаате, предместья которого в настоящее время периодически подвергаются точечным артиллерийским ударам. По информации газеты, в районе города все еще присутствует "небольшое число военных" сирийской армии и бойцов шиитского ополчения, которые, "как предполагается, отойдут в Алеппо".

Телль-Рифаат необходим Турции со стратегической точки зрения, поскольку после штурма Африна в этот город ушла большая часть членов курдских "Сил народной самообороны" (СНС). Считается, что они планировали отойти в Манбидж в 75 км к востоку от Телль-Рифаата, но решили закрепиться в этом населенном пункте. Турецкое руководство уже не раз заявляло, что "Оливковая ветвь" продлится до полной нейтрализации угрозы, исходящей от СНС, а география операции расширится как минимум до Манбиджа, откуда курдов планируется вытеснить на восточный берег Евфрата.

Как заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган, "с установлением полного контроля над Африном пройден самый важный этап операции". По его словам, "Оливковая ветвь "продолжится далее до нейтрализации [террористического] коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы", то есть через значительную часть севера Сирии.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов СНС (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта турецкая армия и ССА вошли в Африн и в настоящее время полностью контролируют город.